"Гнездышко мечты": Пресняков и Подольская приобрели новую квартиру

Звёздная чета, у которой родился ещё один наследник, основательно подошли к выбору недвижимости.

Наталья Подольская недавно хвасталась подписчикам дизайном комнаты для малыша в загородном доме.

Супруги решили, что им необходима просторная квартира.

В жилом комплексе, где собирается обосноваться счастливая семья, стоимость квартир начинается от 16 миллионов рублей.