Звёздная чета, у которой родился ещё один наследник, основательно подошли к выбору недвижимости.
Наталья Подольская недавно хвасталась подписчикам дизайном комнаты для малыша в загородном доме.
Супруги решили, что им необходима просторная квартира.
В жилом комплексе, где собирается обосноваться счастливая семья, стоимость квартир начинается от 16 миллионов рублей.
"Небольшой, со двором без машин (для родителей это очень важно), с парком через дорогу и поблизости с природным заповедником Долина реки Сетунь. В окружении комплекса множество садов и школ. А главное, в нашей квартире потолки пять метров! Я всегда мечтала об этом! Расширяться, так во всех направлениях. Я желаю всем обрести гнездышко своей мечты!", — объяснила достоинства выбранной квартиры Наталья Подольская.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.