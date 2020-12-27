Семён Слепаков рассказал, как его шантажировали в интернете

Комику угрожал человек, который взломал его электронную почту.

У Семёна Слепакова пытались угрозами выманить деньги.

"Какой-то человек мне вдруг написал в телеграмме, что у него есть все данные с моего электронного адреса, все пароли, все сценарии, все фотографии. Он сказал: "Я готов с вами вступить в переговоры, чтобы вы у меня всё это выкупили. Иначе я буду обращаться к заинтересованным лицам", — рассказал Слепаков в интервью на YouTube-канале Esquire Russia.

Юморист не пошёл на поводу у шантажиста, решив, что ему нечего бояться.

"Я подумал, что у меня там такого на электронной почте. У меня не было таких духоподъёмных роликов, как у Артёма Дзюбы. Я подумал, ну и пожалуйста, и просто его заблокировал", — объяснил Семён своё решение.

Комик уверен, что идти на переговоры с шантажистами не имеет смысла, потому что нет никакой гарантии, что аферист удалит информацию после того, как ему заплатят.

Кроме того, Слепаков считает, что львиная доля таких угроз является блефом.