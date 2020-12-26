Любовь Успенская неоднократно была замечена в симпатиях к мужчинам гораздо моложе себя.
Накануне певица опубликовала в Instagram фото с 32-летним Алексеем Воробьёвым. Артистка намекнула на то, что испытывает к своему коллеге очень тёплые чувства.
"Очень часто стали встречаться на съемках. Может, эти встречи не случайны? Уходим в Новый год с прекрасными надеждами на лучшее", — написала Успенская под фото.
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