Успенская призналась в любви к Воробьёву

Любовь Успенская неоднократно была замечена в симпатиях к мужчинам гораздо моложе себя.

Накануне певица опубликовала в Instagram фото с 32-летним Алексеем Воробьёвым. Артистка намекнула на то, что испытывает к своему коллеге очень тёплые чувства.