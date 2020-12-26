Медиум Олег Шепс стал победителем 21-го сезона "Битвы экстрасенсов".
За него отдали голоса 82% зрителей. Этот показатель стал рекордным за всю историю проекта. До этого самое большое количество голосов было отдано в 14 сезоне "битвы" за старшего брата экстрасенса Александра Шепса.
В финале шоу Шепс рассказал, что его брат и мать были против того, чтобы он принял участие в "битве".
"Все ваши переживания были напрасны. Я доказал, что смогу взять эту руку, что смогу помочь людям", — отметил медиум после победы.
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