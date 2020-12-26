Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом роз

Балерина окружена вниманием тайного поклонника.

Волочкова опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок на фоне шикарного букета цветов.

"Праздник каждый день", — подписала фото танцовщица.

Подразумевается, что Анастасию балует её возлюбленный, с которым она отдыхала на Мальдивах.

О бойфренде Волочковой известно немного. Балерина раскрыла, что его зовут Олег и он идеален.