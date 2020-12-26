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Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом роз

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина окружена вниманием тайного поклонника.

Волочкова опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок на фоне шикарного букета цветов.

"Праздник каждый день", — подписала фото танцовщица.

Подразумевается, что Анастасию балует её возлюбленный, с которым она отдыхала на Мальдивах.

О бойфренде Волочковой известно немного. Балерина раскрыла, что его зовут Олег и он идеален.

"Красивый, молодой, стройный, сексуальный безмерно, это очень важная составляющая в отношениях мужчины и женщины. Он очень заботливый, нереально добрый, с чувством юмора", — объясняла Анастасия в интервью Алёне Жигаловой на Youtube-шоу "Алена, блин!".

 

Автор: Елена Былкина
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