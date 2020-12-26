Балерина окружена вниманием тайного поклонника.
Волочкова опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок на фоне шикарного букета цветов.
"Праздник каждый день", — подписала фото танцовщица.
Подразумевается, что Анастасию балует её возлюбленный, с которым она отдыхала на Мальдивах.
О бойфренде Волочковой известно немного. Балерина раскрыла, что его зовут Олег и он идеален.
"Красивый, молодой, стройный, сексуальный безмерно, это очень важная составляющая в отношениях мужчины и женщины. Он очень заботливый, нереально добрый, с чувством юмора", — объясняла Анастасия в интервью Алёне Жигаловой на Youtube-шоу "Алена, блин!".
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.