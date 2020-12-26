Мисс мира насмерть сбил автобус

Модель Норма Каппальи скончалась в клинике Аргентины после ДТП.

81-летняя обладательница титула "Мисс мира — 1960" попала под колёса автобуса на пешеходном переходе.

Лицо мировых брендов Armani и Dior впала в кому после полученных травм. Медики оценивали состояние женщины как тяжёлое. Не приходя в создание, Норма Каппальи ушла из жизни 22 декабря.

Родственники модели винят в смерти женщины 28-летнего водителя автобуса. По словам близких, Каппальи отличалась крепким здоровьем и могла прожить ещё долгие годы.