Модель Норма Каппальи скончалась в клинике Аргентины после ДТП.
81-летняя обладательница титула "Мисс мира — 1960" попала под колёса автобуса на пешеходном переходе.
Лицо мировых брендов Armani и Dior впала в кому после полученных травм. Медики оценивали состояние женщины как тяжёлое. Не приходя в создание, Норма Каппальи ушла из жизни 22 декабря.
Родственники модели винят в смерти женщины 28-летнего водителя автобуса. По словам близких, Каппальи отличалась крепким здоровьем и могла прожить ещё долгие годы.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.