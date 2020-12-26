Борис Грачевский ответил на слухи о продаже "Ералаша"

Художественный руководитель "Ералаш" рассказал, что киножурнал переживает сейчас не лучшие времена.

Борис Грачевский объяснил, что пандемия негативно сказалась на работе "Ералаша", однако слухи о том, что он собирается распрощаться со своим детищем, Грачевский опроверг.

"Что за глупость? Я нигде такого не говорил. Это фейки какие-то. Конечно, повлиял вирус. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора", — объяснил Борис Юрьевич.

Возобновить съёмки коротких детских комедий режиссёр планирует в январе 2021 года.