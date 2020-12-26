Художественный руководитель "Ералаш" рассказал, что киножурнал переживает сейчас не лучшие времена.
Борис Грачевский объяснил, что пандемия негативно сказалась на работе "Ералаша", однако слухи о том, что он собирается распрощаться со своим детищем, Грачевский опроверг.
"Что за глупость? Я нигде такого не говорил. Это фейки какие-то. Конечно, повлиял вирус. Мы все встали, стоим и предлагаем различные варианты финансирования. О продажах нет разговора", — объяснил Борис Юрьевич.
Возобновить съёмки коротких детских комедий режиссёр планирует в январе 2021 года.
"В этом году снимали и показывали много всего, полно и премьер, и сборников. Все нормально", — рассказал худрук киножурнала с 46-летней историей.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.