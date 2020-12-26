Актёр решил объяснить злопыхателям, что он неплохо устроился в Европе.
Алексей Панин недавно провёл над российской прессой эксперимент. Актёр разыграл в Instagram спектакль, в котором учил дочь воровать апельсины с деревьев, растущих у частных домовладений в Испании.
СМИ дружно написали, что скандальный актёр добывает себе еду воровством. Панин посмеялся над "тупоголовыми" журналистами, объяснив, что апельсины в Испании растут на каждом шагу и их может рвать любой желающий.
Панин решил показать, как он живёт на самом деле.
Актёр обосновался в испанской провинции Аликанте. В небольшом городке Торревьеха, омываемом морским побережьем, Панин проживает в квартира в многоэтажном доме. Артист показал интерьер своего жилья: просторную кухню, веранду, прихожую.
Перемещается актёр на небольшом автомобильчике.
От жаркого климата Алесей спасается, погружаясь в ласковое морские волны голышом.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.