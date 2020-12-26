Королёва и Тарзан после скандала с изменой записали совместную песню.
Чувство вины положительно отразилось на Тарзане.
Сергей Глушко стал открывать в себе неизвестные ранее способности. Тарзан баловал подписчиков своими стихотворными творениями, а теперь он почувствовал желание петь.
Супруг Королёвой анонсировал в своём Instagram песню под названием "Гори-гори".
Композицию они записали вместе с Наташей Королёвой.
В дуэтном исполнении танцор "перетягивает одеяло на себя": за басом Тарзана едва можно различить голосок его супруги.
"Новый трек "Гори-гори". Уже доступен в iTunes, и скоро на всех цифровых площадках", — прокомментировал Глушко тизер.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.