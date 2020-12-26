"Гори-гори": Сергей Глушко запел о любви

Королёва и Тарзан после скандала с изменой записали совместную песню.

Чувство вины положительно отразилось на Тарзане.

Сергей Глушко стал открывать в себе неизвестные ранее способности. Тарзан баловал подписчиков своими стихотворными творениями, а теперь он почувствовал желание петь.

Супруг Королёвой анонсировал в своём Instagram песню под названием "Гори-гори".

Композицию они записали вместе с Наташей Королёвой.

В дуэтном исполнении танцор "перетягивает одеяло на себя": за басом Тарзана едва можно различить голосок его супруги.