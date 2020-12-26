Татьяна Арнтгольц родит ребёнка

Татьяна Арнтгольц в 2021 году осчастливит своего супруга Марка Богатырёва и родит ему ребёнка.

Об этом сообщил её коллега по передаче "Жди меня" Александр Лазарев-младший. В эфире последнего в этом году выпуска передачи он сообщил, что актриса взяла декретный отпуск.