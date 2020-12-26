Татьяна Арнтгольц в 2021 году осчастливит своего супруга Марка Богатырёва и родит ему ребёнка.
Об этом сообщил её коллега по передаче "Жди меня" Александр Лазарев-младший. В эфире последнего в этом году выпуска передачи он сообщил, что актриса взяла декретный отпуск.
"Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск", — отметил ведущий.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.