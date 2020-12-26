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Вдова Джигарханяна рассказала, как собиралась избить любовницу мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Власова, к которой супруг вернулся незадолго до смерти, вспомнила, как Виталина Цымбалюк-Романовская своим поведением провоцировала её на драку.

Татьяна Власова уверена, что Виталина ловко манипулировала Арменом Джигарханяном.

В какой-то момент у супруги народного артиста СССР сдали нервы, и она начала гоняться по дому за Виталиной, намереваясь повлиять на неё физически.

Власова объяснила, что хитрая пианистка ловко уклонялась от её нападения, поэтому ей не удалось сцепиться с ней.

"Я могла ей, извините, по морде дать, спустить ее с лестницы. У меня был момент, когда она убегала по лестнице, а у меня екнуло, я подумала: сейчас упадет пианистка и пальцы сломает, — рассказала Татьяна Власова в передаче "Прямой эфир".

Автор: Елена Былкина
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