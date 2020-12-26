Вдова Джигарханяна рассказала, как собиралась избить любовницу мужа

Татьяна Власова, к которой супруг вернулся незадолго до смерти, вспомнила, как Виталина Цымбалюк-Романовская своим поведением провоцировала её на драку.

Татьяна Власова уверена, что Виталина ловко манипулировала Арменом Джигарханяном.

В какой-то момент у супруги народного артиста СССР сдали нервы, и она начала гоняться по дому за Виталиной, намереваясь повлиять на неё физически.

Власова объяснила, что хитрая пианистка ловко уклонялась от её нападения, поэтому ей не удалось сцепиться с ней.