Татьяна Власова, к которой супруг вернулся незадолго до смерти, вспомнила, как Виталина Цымбалюк-Романовская своим поведением провоцировала её на драку.
Татьяна Власова уверена, что Виталина ловко манипулировала Арменом Джигарханяном.
В какой-то момент у супруги народного артиста СССР сдали нервы, и она начала гоняться по дому за Виталиной, намереваясь повлиять на неё физически.
Власова объяснила, что хитрая пианистка ловко уклонялась от её нападения, поэтому ей не удалось сцепиться с ней.
"Я могла ей, извините, по морде дать, спустить ее с лестницы. У меня был момент, когда она убегала по лестнице, а у меня екнуло, я подумала: сейчас упадет пианистка и пальцы сломает, — рассказала Татьяна Власова в передаче "Прямой эфир".
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.