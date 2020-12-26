Многих поклонников "Дома-2" интересует, как сложится судьба ведущих шоу после закрытия телестройки.
С ведущими, имена которых уже неразрывно ассоциируются с ТНТ, канал не спешит прощаться.
Несмотря на то, что ТНТ избавляется от своего бесперспективного детища под названием "Дом-2", Ольгу Бузову и Ксению Собчак оставят работать на канале.
Ведущие, получившие известность благодаря телестройке, продолжат вести шоу "Бородина против Бузовой".
В передаче Ксения и Ольга оставят разбор скандальных историй с реалити-шоу. Теперь они будут рассказывать о жизни простых граждан.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.