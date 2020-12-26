Ксении Бородиной и Ольге Бузовой предложили новую работу

Многих поклонников "Дома-2" интересует, как сложится судьба ведущих шоу после закрытия телестройки.

С ведущими, имена которых уже неразрывно ассоциируются с ТНТ, канал не спешит прощаться.

Несмотря на то, что ТНТ избавляется от своего бесперспективного детища под названием "Дом-2", Ольгу Бузову и Ксению Собчак оставят работать на канале.

Ведущие, получившие известность благодаря телестройке, продолжат вести шоу "Бородина против Бузовой".

В передаче Ксения и Ольга оставят разбор скандальных историй с реалити-шоу. Теперь они будут рассказывать о жизни простых граждан.