Джонни Депп продолжит бороться за своё честное имя

Недавно известный голливудский актёр Джонни Депп проиграл в суде изданию The Sun, которое обвинило его в домашнем насилии.

Однако Депп не планирует уступать и хочет восстановить своё честное имя. Актёр будет оспаривать решение суда. По его мнению, судьи не учли все доказательства, которые были предоставлены его представителями.

Теперь Депп планирует взыскать со своей бывшей жены Эмбер Хёрд 50 миллионов долларов за клевету.