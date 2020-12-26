Отец Цымбалюк-Романовской уверяет, что спас театр Джигарханяна

Тесть Джигарханяна уверен, что без его своевременного вмешательства здание театра стало бы аварийным.

Родитель Виталины Цымбалюк-Романовской Виктор вспомнил, в каком плачевном техническом состоянии находилось здание театра Джигарханяна.

Виктор пояснил, что Армен Борисович взял его в театр на должность инженера по эксплуатации здания.

Тесть Джигарханяна рассказал, что крыше театра угрожало обрушение из-за того, что на кровле скапливался толстый слой воды. Ситуацию усугубляли двухсоткилограммовые лебедки, которые увеличивали нагрузку на кровлю.

Пожарные насосы, по словам Виктора, были неисправны.

Все недостатки приходилось исправлять отцу возлюбленной народного артиста СССР.

Родитель Виталины убеждён, что у его бывшего зятя был крайне неуживчивый характер.