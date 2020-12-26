Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Президент Туркменистана нашёл лекарство от коронавируса
Решетова объяснила, почему рассталась с Тимати
Опубликовано видео задержания террористов в Махачкале
В России более трёх миллионов человек заболели коронавирусом
Максим Галкин похвастался своим заснеженным замком
Джонни Депп продолжит бороться за своё честное имя
Билан признался, что ему трудно общаться с Пугачёвой
Наташу Королёву разгневало поведение африканских мужчин 
Цымбалюк-Романовская разоблачила Андрея Малахова 

Отец Цымбалюк-Романовской уверяет, что спас театр Джигарханяна 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тесть Джигарханяна уверен, что без его своевременного вмешательства здание театра стало бы аварийным.

Отец Цымбалюк-Романовской уверяет, что спас театр Джигарханяна 

Родитель Виталины Цымбалюк-Романовской Виктор вспомнил, в каком плачевном техническом состоянии находилось здание театра Джигарханяна.

Виктор пояснил, что Армен Борисович взял его в театр на должность инженера по эксплуатации здания.

Тесть Джигарханяна рассказал, что крыше театра угрожало обрушение из-за того, что на кровле скапливался толстый слой воды. Ситуацию усугубляли двухсоткилограммовые лебедки, которые увеличивали нагрузку на кровлю.

Пожарные насосы, по словам Виктора, были неисправны.

Все недостатки приходилось исправлять отцу возлюбленной народного артиста СССР.

Родитель Виталины убеждён, что у его бывшего зятя был крайне неуживчивый характер.

"Департамент культуры театр не проверял. Это было на ответственности самого Джигарханяна. У него, кажется, всегда был непрофессиональный коллектив. Он выживал всех: от режиссеров и актеров до директоров и инженеров", — объяснил Виктор порталу teleprogramma. pro.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Никто не хочет транслировать "Дом-2". Проект может окончательно умереть
Ксении Бородиной и Ольге Бузовой предложили новую работу
Президент Черногории попал в больницу с пневмонией
Скончался советский разведчик из Британии Джордж Блейк
Отец Цымбалюк-Романовской уверяет, что спас театр Джигарханяна 
Президент Туркменистана нашёл лекарство от коронавируса
Влад Кадони боялся работать с Ксенией Бородиной
Решетова объяснила, почему рассталась с Тимати
Опубликовано видео задержания террористов в Махачкале
В России более трёх миллионов человек заболели коронавирусом
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Дьявольские соблазны" Литвы удивили российский МИД

Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.

"Дьявольские соблазны" Литвы удивили российский МИД
Александр Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына
Российский шоу-бизнес
Александр Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына
Российский шоу-бизнес
Лазарев тайно улетел на Бали с любовником
Хоккей. Последние новости
Ларионов рассказал о грязной игре канадцев в матче с Россией
Любовь Степушова Торговое соглашение по Brexit: Британия выиграла рынок, но может проиграть в услугах Любовь Степушова Игорь Буккер Оружие США: чем гордятся за океаном Игорь Буккер Василий Амирджанов В России могут заблокировать популярные соцсети Василий Амирджанов
Комментарии
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Трамп воюет против Вашингтона, Вашингтон — против Трампа
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Социолог Анна Очкина: в Европе люди боятся быть нетолерантными
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Запланирован самый большой рост налогов в истории России
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Историка Соколова приговорили к длительному сроку в колонии
Ещё одна жертва бродячих собак: теперь в Красноярске
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Хабиб поблагодарил россиян за признание
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Оружие США: чем гордятся за океаном
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников