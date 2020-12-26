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Решетова объяснила, почему рассталась с Тимати

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

2020 год стал серьёзным испытанием для многих пар российской эстрады.

Решетова объяснила, почему рассталась с Тимати

Летом этого года расстались рэпер Тимати и Анастасия Решетова после шести лет совместной жизни.

Решетова ранее объясняла, что конфликты в их отношениях с Тимуром Юнусовым начались после рождения ребёнка.

Одна из подписчиц Анастасии поинтересовалась у модели, почему многие семьи разваливаются именно после появления на свет ребёнка.

Решетова поделилась своим взглядом на проблему. Модель уверена, что рождение ребёнка — это непростой период в жизни семьи, так как малыш отнимает у матери много сил и времени.

"Мама в шоке от бессонных ночей, и гормоны скачут в первый год, а папа не может смириться с тем, что он больше не главный объект внимания в семье", — написала Анастасия.

Фолловеры пришли к выводу, что Решетова говорит так, исходя из своего личного опыта.

Автор: Елена Былкина
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