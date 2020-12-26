Известный музыкальный критик Сергей Соседов опроверг слухи о том, что Филипп Киркоров женится на матери своих детей.

Он назвал подобные слухи "полным бредом". Напомним, ранее об этом рассказала Алёна Кравец.

"Не знаю, не слышал, понятия не имею и ничего не могу сказать. Мне вообще неинтересны все эти истории. Ну бред какой-то! Это же все на уровне бреда. Тем не менее от меня: совет да любовь!

Зачем обсуждать какие-то абсурдные вещи? Чушь собачья! Ну, это ниже, как говорится, моего достоинства. Они же смеются над всеми, хохочут", — сказал Соседов РИА ФАН.