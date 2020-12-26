Юморист рисковал, стараясь запечатлеть на видео красоту зимнего убранства своей средневековой резиденции.
Максим Галкин от души постарался превратить свой замок в деревне Грязь Московской области в сказочный дворец, наполненный новогодними чудесами.
Пародист прошёлся по заснеженной тропинке, снимая на телефон свой особняк, окутанный новогодней подсветкой.
"Как красиво снежно! Какая прелесть!" — не может сдержать супруг Примадонны своего восторга.
Увлекшись съёмкой, Максим едва не упал, поскользнувшись. Юморист с трудом удержал равновесие.
"Прелесть-то прелесть, но и навернуться можно!", — заметил Галкин.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.