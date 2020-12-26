Максим Галкин похвастался своим заснеженным замком

Юморист рисковал, стараясь запечатлеть на видео красоту зимнего убранства своей средневековой резиденции.

Максим Галкин от души постарался превратить свой замок в деревне Грязь Московской области в сказочный дворец, наполненный новогодними чудесами.

Пародист прошёлся по заснеженной тропинке, снимая на телефон свой особняк, окутанный новогодней подсветкой.

"Как красиво снежно! Какая прелесть!" — не может сдержать супруг Примадонны своего восторга.

Увлекшись съёмкой, Максим едва не упал, поскользнувшись. Юморист с трудом удержал равновесие.