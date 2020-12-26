Певец признался, что робеет рядом с маститыми представителями шоу-бизнеса.
Дима Билан объяснил, что рядом с человеком, который ему нравится, он начинает вести себя немного неадекватно — говорит невпопад и "включает дурака".
Именно так Билан начал себя вести, очутившись лицом к лицу с Аллой Пугачёвой.
Своё поведение Билан назвал "синдромом ученика". Этот "недуг" поражает его при общении с артистами, которых он знает с детства.
"Вот когда ты их встречаешь, сразу кажется, что ты студент. Я, например, с Аллой Борисовной общаюсь, немножечко припустив глаза. Я даже как-то ей сказал: "Алла Борисовна, я не знаю, как с вами общаться, вы просто для меня человек из космоса", — рассказал Билан в интервью на YouTube-шоу "ДаДа — НетНет".
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.