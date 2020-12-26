Билан признался, что ему трудно общаться с Пугачёвой

Певец признался, что робеет рядом с маститыми представителями шоу-бизнеса.

Дима Билан объяснил, что рядом с человеком, который ему нравится, он начинает вести себя немного неадекватно — говорит невпопад и "включает дурака".

Именно так Билан начал себя вести, очутившись лицом к лицу с Аллой Пугачёвой.

Своё поведение Билан назвал "синдромом ученика". Этот "недуг" поражает его при общении с артистами, которых он знает с детства.