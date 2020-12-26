Цымбалюк-Романовская разоблачила Андрея Малахова

Ведущий ток-шоу упрекнул экс-супругу Джигарханяна в нежелании почтить память бывшего мужа.

В передаче "Прямой эфир" Андрей Малахов заметил, что Виталина Цымбалюк-Романовская не передала на могилу Джигарханяна даже венок.

Реакция бывшей жены народного артиста СССР не заставила себя долго ждать. Она объяснила, чем продиктована досада ведущего.

"Все спрашивают меня, что случилось с Андреем, почему он так опустился…" — сказала Виталина.

Цымбалюк-Романовская уверена, что Малахов так поступает из-за досады по поводу того, что из его рук ускользнул сенсационный материал.

Она рассказала, как продюсеры "Прямого эфира" предлагали ей миллион рублей за появление на похоронах Армена Джигархоняна.

Женщина отказалась от предложения, так как почувствовала, что всё это может закончиться для неё публичным унижением.