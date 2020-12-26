Собчак отчитала жену Тарасова за фотошоп купальника

Супруга футболиста давно замечена в стремлении приукрашивать реальность с помощью компьютерной графики.

Журналистка упрекнула модель в желании создать видимость нового фото контента.

Ксения Собчак оценила фотосессию супруги футболиста Дмитрия Тарасова. От пытливого взгляда светской львицы не ускользнуло то, что Анастасия Костенко сфотографировалась в том же купальнике, в котором подписчики видели её уже на фото в посте Instagram от 16 ноября 2019 года.

Ксения Анатольевна не поленилась и просмотрела десятки снимков Костенко, чтобы уличить её в пристрастии к фотошопу. Журналистка уверена, что иллюзию нового купальника модель создала, просто изменив его цвет в фотошопе.

"Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять?" — поиронизировала Собчак в своем телеграм-канале.

Ранее подписчики замечали на снимке Костенко "прифотошопленный" люксовый автомобиль.