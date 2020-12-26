Актёр из "Универа" рассказал о романе с Кристиной Асмус

Гаврилов поведал об отношениях с актрисой десятилетней давности.

Актер сериала "Универ" признался, что с Кристиной Асмус его некоторое время связывали романтические отношения.

Алексей Гаврилов познакомился с молодой артисткой на съёмочной площадке.

"Универ" и "Интерны" снимались рядом. Между молодыми людьми вспыхнула страсть, однако они тщательно скрывали от окружающих свой роман.

Всё это происходило десять лет назад, когда артисты были свободны.

"У нас был служебный роман. Я был Гошей из "Универа", она — Варей из "Интернов". И долгое время никто про это не знал, мы не показывали, что у нас есть чувства друг к другу. Это были свидания после съемок, а на съемках мы делали вид, будто ничего и нет, — рассказал актёр на YouTube-шоу "Лучше правду".

Гаврилов отмечал, что Асмус жила исключительно профессией, поэтому у него стирались границы между Кристиной и её героиней Варей из сериала про медицину.

Взаимный интерес угас через полгода. Молодые люди расстались без скандалов и упрёков.

Артисты примерно в одно и то же время создали семьи. Разводы Гаврилова и Асмус тоже выпали на одно и то же время.