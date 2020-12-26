Бывший участник "Дома-2" формально распрощался с гламурной жизнью, однако прошлое его никак не отпускает.
Роман Тертишный, который входил в так называемый золотой состав телестройки под псевдонимом Май Абрикосов, продолжает злословить о бывших соратниках по "Дому-2".
На этот раз на злой язык Абрикосову, который сейчас проживает в одной из деревень Воронежской области, попалась Ольга Бузова.
"Все-таки молодец Ольга Бузова, объявившая, что она первая на Первом, оставила позади себя Борисова, Урганта, Якубовича, Познера, Гордона, Барановскую, Устюжанина с Сабиной Пантус, Еремеева. Работая по столько лет на канале, им и в голову не приходило объявить себя первыми. Вот как ударил Оле в голову лед!" — написал Тертишный в Instagram.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.