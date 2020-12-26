Май Абрикосов обвинил Бузову в том, что она "зазвездилась"

Бывший участник "Дома-2" формально распрощался с гламурной жизнью, однако прошлое его никак не отпускает.

Роман Тертишный, который входил в так называемый золотой состав телестройки под псевдонимом Май Абрикосов, продолжает злословить о бывших соратниках по "Дому-2".

На этот раз на злой язык Абрикосову, который сейчас проживает в одной из деревень Воронежской области, попалась Ольга Бузова.