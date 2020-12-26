Футболист посетовал на то, что экс-супруга мешает спортивной карьере сына.
Юлия Барановская упрекала бывшего мужа в том, что он не стремится наладить общение с детьми.
Отцовские чувства все же проснулись в Андрее Аршавине, который разглядел в сыне Арсении талант футболиста.
Андрей мечтает, чтобы сын, который перешёл в академию "Спартака", пополнил сборную "Зенита".
Для этого мальчику необходимо переехать к отцу в Санкт-Петербург. Юлия Барановская, по словам Аршавина, категорически против такого решения.
"Переманивать сына в "Зенит" бесполезно. Для этого нужно договариваться с мамой, а это невозможно. Если бы это было возможно, у нас бы не было таких скандалов 10 лет. Как сын будет играть в "Зените"? Для этого ему нужно переехать в Питер и жить у меня. Жить у меня — пожалуйста, я только рад. Но его мама никогда на это не пойдет. Такие сложные отношения", — объяснил футболист в интервью для YouTube-канала Nobel.
Отношения бывших супругов обострились после того, как Аршавин в этом году подал иск на снижение суммы алиментов.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.