Журналистка снялась в новогоднем клипе певицы Margo.
В клипе обыгрывается благочестивая церемония перед трапезой. Взявшись за руки, сотрапезники воздают хвалу тому, без чего их жизнь была бы бессмысленна и уныла.
В центре стола — Wi-Fi-роутер, раздающий интернет-сигнал.
Превознести чудо технического прогресса решили Ксения Собчак, Tik-Tok блогер Marie Scarlett и скандально известный Tik-Tok блогер Володя XXL .
Жизнь этих людей немыслима без интернета.
"Все наши желания мы воплотили с твоей помощью. Свет, который ты излучаешь, ведет нас сквозь серые дни. Мы говорим спасибо за то, что объединяешь нас, даже когда мы далеко друг от друга", — произносит Собчак речитативную партию.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.