Wi-Fi -божество: Собчак с Tik-Tok-блогерами возблагодарили интернет

Журналистка снялась в новогоднем клипе певицы Margo.

В клипе обыгрывается благочестивая церемония перед трапезой. Взявшись за руки, сотрапезники воздают хвалу тому, без чего их жизнь была бы бессмысленна и уныла.

В центре стола — Wi-Fi-роутер, раздающий интернет-сигнал.

Превознести чудо технического прогресса решили Ксения Собчак, Tik-Tok блогер Marie Scarlett и скандально известный Tik-Tok блогер Володя XXL .

Жизнь этих людей немыслима без интернета.