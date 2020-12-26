Поразительное сходство ведущего "Модного приговора" Александра Васильева и рэпера Моргенштерна не устают обсуждать в Сети.
Свести лицом к лицу предполагаемых отца и сына решили в передаче "Давай поженимся".
Лариса Гузеева шепнула Моргенштерну, что ему выгодно быть сыном Васильева, так как он богат и у него нет наследников.
Александр Васильев сразу же дрогнул, глядя на молодого человека, который как две капли воды похожего на него в молодости.
Алишер же подошёл к вопросу практически, сразу поинтересовавшись, много ли у его потенциального отца денег.
"Меньше, чем у тебя", — ответил историк моды, напомнив прямолинейному отпрыску о том, что он обязан содержать престарелого отца.
Роза Сябитова сказала, что провела генетическую экспертизу и пригласила эксперта, который должен был огласить результаты теста ДНК.
Оглашение превратилось в какой-то индийский сериал. Алишер и Васильев пустились в пляс под индийскую музыку в окружении представительниц ансамбля индийского танца.
Васильев убивался, что упустил воспитание сына, отметив, что Алишер ведёт себя как дикарь.
"Да, Моргенштерн действительно мой сын. Ему даже фамилию дали Моргенштерн, потому что мы зачали его на рассвете. Мы не только поразительно похожи внешне, нас также объединяет любовь к деньгам и талант. А вот манеры оставляют желать лучшего, воспитания нет… Это все моя вина, меня не было рядом, придется восполнять пробелы. Я его бросил на 22 года", — сказал эксперт моды.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.