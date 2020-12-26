Александр Васильев признал в Моргенштерне внебрачного сына

Поразительное сходство ведущего "Модного приговора" Александра Васильева и рэпера Моргенштерна не устают обсуждать в Сети.

Свести лицом к лицу предполагаемых отца и сына решили в передаче "Давай поженимся".

Лариса Гузеева шепнула Моргенштерну, что ему выгодно быть сыном Васильева, так как он богат и у него нет наследников.

Александр Васильев сразу же дрогнул, глядя на молодого человека, который как две капли воды похожего на него в молодости.

Алишер же подошёл к вопросу практически, сразу поинтересовавшись, много ли у его потенциального отца денег.

"Меньше, чем у тебя", — ответил историк моды, напомнив прямолинейному отпрыску о том, что он обязан содержать престарелого отца.

Роза Сябитова сказала, что провела генетическую экспертизу и пригласила эксперта, который должен был огласить результаты теста ДНК.

Оглашение превратилось в какой-то индийский сериал. Алишер и Васильев пустились в пляс под индийскую музыку в окружении представительниц ансамбля индийского танца.

Васильев убивался, что упустил воспитание сына, отметив, что Алишер ведёт себя как дикарь.