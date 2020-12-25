"Высшая раса": Собчак объяснила, почему ходит без маски

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что она человек высшей расы и её не касаются связанные с коронавирусом ограничения. Маску в общественных местах Ксения не носит демонстративно.

Накануне Ксения Собчак веселилась в одном из московских ресторанов на дне рождения Светланы Бондарчук. Рассказав об этом у себя в соцсетях, Собчак столкнулась с обвинением в нарушении коронавирусных ограничений.

"Ещё как нарушаю, с удовольствием. Но только потому, что у меня антитела. Я человек высшей расы на ближайшие пару месяцев", — ответила телеведущая.

Ксения Собчак переболела COVID-19 в октябре. Карантин она не соблюдала даже во время болезни, продолжая посещать публичные места, пишет "КП". И выздоровев, продолжает демонстративно появляться без защитной маски на светских мероприятиях — может себе позволить: