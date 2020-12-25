Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В России участились случаи, когда мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщил в интервью газете "Известия" начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.

В процессе разговора они пытаются выяснить данные банковской карты и защитные коды для проведения транзакций.

Некоторые злоумышленники также используют технологию deepfake, с помощью которой можно в режиме реального времени имитировать голос и выдавать себя за того или иного человека. Сообщается, что определить подмену очень сложно.

Ранее ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил идею блокировки звонков мошенников.