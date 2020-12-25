Желание стать мальчиком крепнет в сознании дочери самой красивой пары Голливуда.
В интернете появились новые фотографии дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт.
С мировоззрением ребёнка творятся некоторые странности. Поклонникам голливудской четы давно стало известно, что Шайло приняла решение трансформироваться в юношу.
Женское обличие не устраивает девочку, поэтому она всеми силами старается доказать обществу, что она мальчик.
Шайло одевается как юноша. Зарубежные СМИ сообщали, что девочка принимает гормоны и готовится к операции по смене пола.
В какой-то момент всем показалось, что девочка изменила свои планы, так как она стала носить женские вещи.
Новая выходка Шайло, однако, подтверждает, что она всё же хочет трансформироваться в мальчика.
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