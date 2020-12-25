Собирающаяся стать мужчиной дочь Анджелины Джоли обрила голову

Желание стать мальчиком крепнет в сознании дочери самой красивой пары Голливуда.

В интернете появились новые фотографии дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт.

С мировоззрением ребёнка творятся некоторые странности. Поклонникам голливудской четы давно стало известно, что Шайло приняла решение трансформироваться в юношу.

Женское обличие не устраивает девочку, поэтому она всеми силами старается доказать обществу, что она мальчик.

Шайло одевается как юноша. Зарубежные СМИ сообщали, что девочка принимает гормоны и готовится к операции по смене пола.

В какой-то момент всем показалось, что девочка изменила свои планы, так как она стала носить женские вещи.

Новая выходка Шайло, однако, подтверждает, что она всё же хочет трансформироваться в мальчика.

Чтобы приблизиться к своей цели, звёздный ребёнок сделал короткую стрижку, сбрив волосы на висках.