Муж Алины Вердиш рассказал о коррупции на "Битве экстрасенсов"

Бывшая участница мистического шоу обвиняет проект в денежных поборах.

Ранее экс-участница шоу "Битва экстрасенсов" Алина Вердиш рассказала, что скептик Сергей Сафронов вымогал у неё денежные средства за подсказки.

По словам Вердиш, иллюзионист представил ей свой прайс-лист на услуги, которые гарантировали бы ей прохождение в следующие туры проекта.

Похожие обвинения выдвинул и муж Вердиш. Он рассказал, что в общей сложности отдал полтора миллиона рублей на то, чтобы его супруга успешно прошла испытания в шоу.

По словам мужа экс-участницы шоу, 600 тысяч рублей с него потребовали за обучающие курсы. Потом запросы вымогателей росли. 900 тысяч рублей нужно было отдать за прохождение всех туров передачи.

Супруг терпеливо платил, однако не получил желаемого — жена вылетела из шоу.

По информации "Пятого канала", 24 декабря супруг женщины обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.