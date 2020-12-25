Бывший муж певицы находит неизменное сочувствие и поддержку подписчиков.
Дмитрий Исхаков в своём микроблоге не устаёт утверждать, что он верный муж. Таким способом, по мнению интернет-пользователей, фотограф пытается отвратить от себя подозрения в измене.
Исхаков ранее отчитался перед подписчиками в том, сколько времени у него не было секса.
Фолловеры охотно поверили словам Дмитрия, отмечая, что мужчина не похож на легкомысленного ловеласа.
Исхаков даже просил своих подписчиков подыскать ему подходящую пассию.
Экс-супруг Полины Гагариной опубликовал видео, в котором опять размышляет на тему отношений мужчины и женщины.
В своей речи он отметил, что в отношениях главную роль играет верность и поддержка.
Исхаков считает, что возлюбленный всегда должен быть на первом плане, и не одобрил тех, кто находится "в плену страстей".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.