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Муж Полины Гагариной порассуждал о верности в отношениях

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший муж певицы находит неизменное сочувствие и поддержку подписчиков.

Муж Полины Гагариной порассуждал о верности в отношениях

Дмитрий Исхаков в своём микроблоге не устаёт утверждать, что он верный муж. Таким способом, по мнению интернет-пользователей, фотограф пытается отвратить от себя подозрения в измене.

Исхаков ранее отчитался перед подписчиками в том, сколько времени у него не было секса.

Фолловеры охотно поверили словам Дмитрия, отмечая, что мужчина не похож на легкомысленного ловеласа.

Исхаков даже просил своих подписчиков подыскать ему подходящую пассию.

Экс-супруг Полины Гагариной опубликовал видео, в котором опять размышляет на тему отношений мужчины и женщины.

В своей речи он отметил, что в отношениях главную роль играет верность и поддержка.

Исхаков считает, что возлюбленный всегда должен быть на первом плане, и не одобрил тех, кто находится "в плену страстей".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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