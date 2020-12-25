Дочь Любови Успенской намекнула на примирение с матерью

Дочь королевы шансона опубликовала трогательный пост в своём микроблоге.

Татьяна Плаксина в конце 2020 года решила сделать первый шаг на пути к примирению с матерью.

"Время бежит неумолимо, и я хочу пожелать каждому правильно зафиналить год! Забыть все обиды, разрушающие нас изнутри, и обрести умиротворение. God bless us!" — написала Татьяна под фото, на котором она запечатлена в обнимку с матерью.

У самой Любови Успенской настроение тоже очень примирительное.

Исполнительница шансона бросилась на шею к Ксении Собчак, с которой у неё возникли ранее разногласия из-за интервью, и не отстала от журналистки, пока та не подтвердила, что между ними нет никакой вражды