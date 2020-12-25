Экс-супруга народного артиста СССР рассказала о необычном предложении, которое ей поступило от руководства одного из ток-шоу.
Виталина Цымбалюк-Романовская, по её словам, отвергла предложение попозировать у гроба своего бывшего супруга.
Охотникам за сенсациями очень хотелось получить эксклюзивные снимки. Рассчитывали продюсеры ток-шоу, вероятно, и на скандал у гроба Армена Джигарханяна.
Виталина трезво оценила опасность появления на похоронах экс-супруга. Женщина понимала, что ей будут не рады родственники Армена Борисовича.
"Понимала, что меня хотят публично унизить на камеру. Я по-прежнему уверена, что меня бы не допустили к гробу попрощаться с бывшим мужем, так как повышенная готовность охраны явно предназначалась для меня, учитывая малое количество людей и отсутствие официальных лиц, пришедших на прощание с Джигарханяном", — рассказала пианистка в интервью с изданием "Дни. ру".
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