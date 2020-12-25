Цымбалюк-Романовской сулили миллион за визит на похороны Джигарханяна

Экс-супруга народного артиста СССР рассказала о необычном предложении, которое ей поступило от руководства одного из ток-шоу.

Виталина Цымбалюк-Романовская, по её словам, отвергла предложение попозировать у гроба своего бывшего супруга.

Охотникам за сенсациями очень хотелось получить эксклюзивные снимки. Рассчитывали продюсеры ток-шоу, вероятно, и на скандал у гроба Армена Джигарханяна.

Виталина трезво оценила опасность появления на похоронах экс-супруга. Женщина понимала, что ей будут не рады родственники Армена Борисовича.