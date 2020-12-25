Певец старательно разыгрывал перед подписчиками любовь с Настей Петровой.

Диму Билана попросили объяснить, что связывает его с участницей шоу "Пацанки".

Победитель "Евровидения" периодически публиковал в своём Instagram совместные фото и видео с девушкой по имени Настя Петрова.

Мнение фолловеров разделилось. Одни уверены, что Диму Билана связывают романтические отношения с девушкой с нелёгкой судьбой, другие убеждены, что таким образом исполнитель подогревает интерес публики к телевизионному проекту.

"Честно сказать, я к ней прикипел, мне очень нравится, как она смотрит на эту жизнь, пройдя через такое количество испытаний, как она меняется. Она и была, наверное, очень интересной… Я как-то дружески прикипел к Насте. Часто общаемся, часто бываем друг у друга в гостях, да", — объяснил Билан в интервью YouTube-шоу "YesNoYes".