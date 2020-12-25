Бизнесмен считает, что жена сама разрушила их брак.
Успешный предприниматель Борис Шафиров рассказал, что его супруга сама стала инициатором развода.
"Мы уже 4 года не живём вместе, развелись по её инициативе. Позади 20 лет прекрасного брака. Ирина была моей единственной любовью, но она сказала, что хочет встретить любовь всей её жизни, и бросила меня. Поэтому, я уверен, причина суицида — не развод", — объяснил бизнесмен в интервью "MK".
Борис Шафиров выдвинул свою версию самоубийства бывшей супруги.
"Единственная версия — это то, что у нее было одиночество, ушла из семьи, от любящего мужа, хотела найти принца на белом коне, который будет любить её ещё больше, наверное", — предположил предприниматель.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.