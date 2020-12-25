Супруг Ирины Шафировой объяснил, что могло толкнуть жену на суицид

Бизнесмен считает, что жена сама разрушила их брак.

Успешный предприниматель Борис Шафиров рассказал, что его супруга сама стала инициатором развода.

"Мы уже 4 года не живём вместе, развелись по её инициативе. Позади 20 лет прекрасного брака. Ирина была моей единственной любовью, но она сказала, что хочет встретить любовь всей её жизни, и бросила меня. Поэтому, я уверен, причина суицида — не развод", — объяснил бизнесмен в интервью "MK".

Борис Шафиров выдвинул свою версию самоубийства бывшей супруги.