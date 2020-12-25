Почему покончила с собой Ирина Шафирова?

Загадочная смерть бывшей жены бизнесмена Бориса Шафирова Ирины заставляет знакомых светской дамы анализировать каждое её слово.

Тело женщины нашли в районе Хамовников. Причиной смерти стало падение с 15-го этажа.

Предполагают, что мать троих детей, которая вела светскую жизнь, добровольно рассталась с жизнью.

"Она была как в трясине. Со стороны да, всё хорошо, она была очень обеспечена. Её больная тема — муж, она постоянно про него говорила. Рассказывала: "Муж гуляет, внимание не уделяет, ему нужны молодые, жить не хочу. Она всё время лечилась, принимала таблетки. У нас была общая тема: неврологи, психиатры, депрессия. И она постоянно рассказывала, какие препараты пьёт сейчас", — рассказала "СтарХиту" турагент Шафировой Ева.

Знакомая Ирины по имени Ева считает, что супруг светской дамы был тираном. По словам Евы, бизнесмен не бил Ирину, но изменял, что очень огорчало супругу. Турагент также поведала, что Ирина с нетерпением ждала, когда откроют границы.