Юморист объяснил особенности физиологических процессов в своём организме.
Гарик Харламов даёт многочисленные интервью. Тема развода с Кристиной Асмус является для него запретной. Комик отделывается красивыми фразами про "не сошлись характером" и "общее решение".
Чтобы как-то утолить жажду сенсаций журналистов и компенсировать своё нежелание отвечать на вопросы о рухнувшем браке, Гарик решил рассказать о проблемах со здоровьем.
Он раскрыл подробности таких заболеваний, о которых в обществе принято молчать.
Харламов признался, что долгое время страдал тяжёлой формой геморроя.
"А еще у меня был геморрой. Эту болезнь назвали четко, она такая и есть. Это реальный гемор!" — пожаловался Гарик.
Комик объяснил, что запустил болезнь, за что поплатился.
"Сидеть невозможно, стоять невозможно, ничего невозможно. В какой-то момент ты звонишь доктору, приезжаешь к нему, он говорит, что нужна операция", — объяснил резидент Comedy Club в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю!".
Гарик вспомнил и о камнях в почках.
"Если пьешь напитки с большим количеством сахара, появляются камушки, а выходят они ужасно! В первый раз они вышли у меня в казино в Риге. Настроение было хорошее, и тут вдруг заболел живот. Такая боль была, что нельзя было ни сидеть, ни стоять. Я катался по этому казино и не знал, что со мной происходит. В глазах потемнело", — поведал юморист в беседе с Азаматом Мусагалиевым.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.