Гарик Харламов рассказал о своих заболеваниях

Юморист объяснил особенности физиологических процессов в своём организме.

Гарик Харламов даёт многочисленные интервью. Тема развода с Кристиной Асмус является для него запретной. Комик отделывается красивыми фразами про "не сошлись характером" и "общее решение".

Чтобы как-то утолить жажду сенсаций журналистов и компенсировать своё нежелание отвечать на вопросы о рухнувшем браке, Гарик решил рассказать о проблемах со здоровьем.

Он раскрыл подробности таких заболеваний, о которых в обществе принято молчать.

Харламов признался, что долгое время страдал тяжёлой формой геморроя.

"А еще у меня был геморрой. Эту болезнь назвали четко, она такая и есть. Это реальный гемор!" — пожаловался Гарик.

Комик объяснил, что запустил болезнь, за что поплатился.

"Сидеть невозможно, стоять невозможно, ничего невозможно. В какой-то момент ты звонишь доктору, приезжаешь к нему, он говорит, что нужна операция", — объяснил резидент Comedy Club в YouTube-шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю!".

Гарик вспомнил и о камнях в почках.