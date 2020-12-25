Прилепин предложил Джонни Деппу переехать в Россию

Писатель предлагает актёру вырваться из страны, где притесняют "натуралов".

Захар Прилепин в своем Telegram-канале предложил звезде Голливуда переехать в Россию, где еще не началась "борьба против натуралов".

Джонни Депп лишился своих контрактов в кино из-за семейного скандала. Супруга актёра сумела доказать в суде, что Депп подвергал её домашнему насилию. Из-за этой истории от артиста отвернулись все киностудии.

"Депп якобы обижал своих подружек, теперь его выбивают из ролей", — объяснил писатель.

Прилепин увидел в данном инциденте не борьбу "против насилия над женщинами", а "за насилие над человечеством".

Его насторожил тот факт, что не известно ни об одном скандале с домашним насилием в однополых парах.

Литератор призывает Деппа переселиться в Россию, где ему найдут такую женщину, которая будет бить его сама.