Алибасов и Федосеева - Шукшина официально развелись

Бари Алибасов и Лидия Федосеева Шукшина больше не супруги.
24 декабря мировой суд расторг их брак, просуществовавший ровно 2 года.
Об этом журналистам рассказал Вадим Горжанкин, представитель и по совместительству PR-директор Бари Каримовича.
По его словам, главной, а возможно и единственной причиной расставания звёздной пары стала квартира в Новой Москве, которую Шукшина некоторое время назад подарила супругу. Из-за чего, напомним, разгорелся настолько грандиозный скандал, что в него пришлось вмешаться следственному комитету.
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