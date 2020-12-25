"Никогда бы не подумал": Шварценеггер оценил мужа своей дочери

Отмечая в онлайне тридцатилетие выхода на экраны фильма "Детсадовский полицейский", Арнольд Шварценеггер признался коллегам, чем его удивила дочь Кэтрин.

Фильм "Детсадовский полицейский" вышел в прокат 21 декабря 1990 года. С тех пор много воды утекло, и мир изменился. Тридцатилетие комедии "железный Арни" отмечал с коллегами по съёмкам, включив видеоконференцию в Zoom.

В ходе беседы 73-летний Арнольд Шварценеггер вспомнил нелёгкие актёрские будни, когда ему приходилось брать своих детей на съёмки:

"Я таскал их на съёмочные площадки, заставлял их смотреть, как я взрываю здания и убиваю людей. Моим детям это всегда нравилось, но поначалу Кэтрин постоянно плакала".

Поэтому у Арнольда и мысли не возникало, что его дочь Кэтрин может выйти замуж за актёра. Ему казалось, она с детства сыта по горло всем, что связано с актёрской профессией. И её помолвка с Крисом Прэттом из "Стражей Галактики" стала для отца большой неожиданностью. Впрочем, "Терминатор" одобрил выбор дочери: Крис Прэтт, по его словам, оказался "фантастическим парнем".