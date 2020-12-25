Телесваха не удержалась от нравоучений.
Рэпер Моргенштерн принял участие в передаче "Давай поженимся". Молодому человеку не удалось избежать нападок строгой ведущей.
Лариса Гузеева упрекнула рэпера в том, что он кичится своим успехом и богатством.
Актриса привела в пример своё поколение артистов, которые отличались скромностью и непритязательностью.
Раньше, по словам ведущей, было моветоном говорить о стремлении жить хорошо. Гузеева поинтересовалась, как молодым людям живётся в мире, в котором правит меркантилизм.
Представители молодого поколения уверили, что чувствуют себя в таких условиях комфортно.
"Остальным соболезнуем", — сказал Моргенштерн, чем навлёк на себя новый поток упрёков.
Гузеева объяснила рэперу, что с его стороны некрасиво сочувствовать тем, кто отстаёт.
"Это вот плебейское немножко — соболезновать тем, кто сзади тебя. Благородные люди не замечают, либо, наоборот, (относятся к этому) более снисходительно", — объяснила свою позицию Гузеева.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.