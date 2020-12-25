Гузеева обвинила Моргенштерна в плебействе

Телесваха не удержалась от нравоучений.

Рэпер Моргенштерн принял участие в передаче "Давай поженимся". Молодому человеку не удалось избежать нападок строгой ведущей.

Лариса Гузеева упрекнула рэпера в том, что он кичится своим успехом и богатством.

Актриса привела в пример своё поколение артистов, которые отличались скромностью и непритязательностью.

Раньше, по словам ведущей, было моветоном говорить о стремлении жить хорошо. Гузеева поинтересовалась, как молодым людям живётся в мире, в котором правит меркантилизм.

Представители молодого поколения уверили, что чувствуют себя в таких условиях комфортно.

"Остальным соболезнуем", — сказал Моргенштерн, чем навлёк на себя новый поток упрёков.

Гузеева объяснила рэперу, что с его стороны некрасиво сочувствовать тем, кто отстаёт.