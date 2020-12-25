Прилучный оценил рассказ бизнесмена, который "разукрасил" ему лицо

Владелец калининградского клуба "Завод" явился в полицию с повинной и рассказал свою версию происшедшего.

Павел Прилучный скептически отнёсся к рассказу своего партнёра по импровизированным "боям без правил" Владимира Семёнова. Актёр уверен, что тот пытается выгородить себя и избавиться от уголовного наказания.

Согласно рассказу Семёнова, Прилучный, будучи нетрезвым, первый затеял драку. Бизнесмен якобы только оборонялся, в результате чего превратил лицо своего противника в кровавое месиво.

Прилучный не стал молчать, но вместо того, чтобы изложить свою версию происшедшего, он призвал любопытных дождаться окончания следственных мероприятий.