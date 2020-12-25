Владелец калининградского клуба "Завод" явился в полицию с повинной и рассказал свою версию происшедшего.
Павел Прилучный скептически отнёсся к рассказу своего партнёра по импровизированным "боям без правил" Владимира Семёнова. Актёр уверен, что тот пытается выгородить себя и избавиться от уголовного наказания.
Согласно рассказу Семёнова, Прилучный, будучи нетрезвым, первый затеял драку. Бизнесмен якобы только оборонялся, в результате чего превратил лицо своего противника в кровавое месиво.
Прилучный не стал молчать, но вместо того, чтобы изложить свою версию происшедшего, он призвал любопытных дождаться окончания следственных мероприятий.
"Дорогие друзья и все сопереживающие. Отвечаю сразу на все вопросы. Правда, не готов каждый раз комментировать странную информацию о себе и сложившейся не самой приятной ситуации, которой сейчас, напомню, занимаются соответствующие органы — на основе достоверной информации, медэкспертиз и тому подобного, которые в свою очередь примут объективное решение в рамках законодательства. В общем, по-серьезному. Но желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально — искажая факты через желтую прессу, — наверно, можно понять", — объяснил Прилучный.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.