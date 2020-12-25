Вдова Джигарханяна мечтает воссоединиться с мужем на небесах

Вдова народного артиста СССР Татьяна Власова рассказала о том, как переживает утрату супруга.

Женщина посетовала на то, что страдает бессонницей. Она с тоской глядит по ночам на пасмурное небо и вспоминает своего драгоценного супруга.

Татьяна Власова часто приходит на могилу к Армену Джигарханяну, понимая, что и её дни сочтены.

"Буду, может быть, просить Всевышнего, чтобы побыстрее туда уйти", — сказала вдова артиста в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир".

77-летнюю женщину охватывают грустные мысли.