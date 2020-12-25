Дрожжина и Цивин распродают имущество и обнуляют банковские счета

Вдова Алексея Баталова переживает о том, что, когда придёт время, с супругов, обвиняемых в мошенничестве, уже нечего будет взыскать.

Юристу, представляющему интересы Гитаны Леонтенко и её дочери Марии, стало известно, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин проявляют активность в сфере купли-продажи имущества.

Вдова народного артиста СССР переживает за сохранность средств на счетах, которые перешли в полное распоряжение предприимчивых супругов.

"За квартиры мы не переживаем: все имущество арестовано следствием, продать его нельзя. А вот за деньги — да. Ведь у Гитаны Аркадьевны и Марии с появлением Цивина на руках остались только паспорта. Мы даже не знали в момент подачи заявления, где какие банковские счета открыты, есть ли там средства. Деньги выведены в большой сумме, и мы волнуемся за их возврат, потому что Наталья Дрожжина сейчас начинает отчуждать свое имущество: выставила, например, на продажу свой "Мерседес", — рассказала юрист Гитаны Леонтенко Юлия Антонова в интервью "Комсомольской правде".

Если недвижимость, перекочевавшая в собственность супругов, обвиняемых в мошенничестве, "заморожена", то денежными счетами Дрожжина и Цивин распоряжаются по своему усмотрению.