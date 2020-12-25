Предприимчивые супруги перешли в нападение.
По словам юриста Михаила Цивина, Гитана Леонтенко передала им имущество Баталова, стремясь оставить без наследства дочь народного артиста СССР от первого брака Надежду Баталову.
Цивин утверждает, что, пытаясь провернуть аферу, Леонтенко втянула его и Наталью Дрожжину в свои коварные планы.
"Она ее ненавидит. Долго добивалась, чтобы Баталов ушел от семьи, оставив дочь Надю. После его смерти она дала Наде миллион рублей от пенсии Алексея Владимировича и сказала, что больше у нее ничего нет. А у нее в общей сложности порядка полмиллиона долларов", — заявил Цивин.
Адвокат Гитаны Аркадьевны считает обвинения Цивина безосновательными.
"Это абсолютная глупость! Цивин прекрасно знает, что у Гитаны Аркадьевны хорошие отношения с Надеждой. Несмотря на завещание, по которому после смерти Баталова все имущество отошло второй дочери Марии, вдова артиста сама решила передать Надежде часть денег, тот самый миллион. Это была добрая воля, так Гитана Аркадьевна с Машей решили на семейном совете. А Цивин просто взял и извратил этот факт!" — объяснила представитель вдовы Баталова Юлия Антонова в интервью "Комсомольской правде".
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.