Михаил Цивин обвинил вдову Баталова в махинациях с наследством

Предприимчивые супруги перешли в нападение.

По словам юриста Михаила Цивина, Гитана Леонтенко передала им имущество Баталова, стремясь оставить без наследства дочь народного артиста СССР от первого брака Надежду Баталову.

Цивин утверждает, что, пытаясь провернуть аферу, Леонтенко втянула его и Наталью Дрожжину в свои коварные планы.

"Она ее ненавидит. Долго добивалась, чтобы Баталов ушел от семьи, оставив дочь Надю. После его смерти она дала Наде миллион рублей от пенсии Алексея Владимировича и сказала, что больше у нее ничего нет. А у нее в общей сложности порядка полмиллиона долларов", — заявил Цивин.

Адвокат Гитаны Аркадьевны считает обвинения Цивина безосновательными.