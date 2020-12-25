Солистка группы "Тату" рассказала о зверстве своего экс-возлюбленного.
Юлия Волкова рассказала, что однажды встретила человека, который окружил её заботой и вниманием.
Певица чувствовала с его стороны давление и контроль, однако из отношений не выходила, хотя и мечтала о сцене.
Она жила с бойфрендом в Турции. Ей нужно было уехать в Москву на лечение. Когда она вернулась, состоялся неприятный разговор с её молодым человеком.
По словам Волковой, мужчина сильно её избил, стараясь изуродовать лицо. По словам Юли, у неё была сломана челюсть, а врачи собирали её лицо по частям.
"Я была вся в крови. Врачи позднее сказали, что еще полмиллиметра, и он мог попасть мне в висок, а это верная смерть. Я не могла говорить, открывать рот. Думаю, он не хотел меня убивать. Его целью было лицо, поскольку он знал, что я артистка, что я должна выступать", — рассказала исполнительница в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Юлия Волкова старается вычеркнуть из памяти этот страшный эпизод своей жизни, однако бывший бойфренд продолжает ей напоминать о себе.
"Человек продолжает мне звонить, писать. Он угрожает, что не даст мне спокойно жить. Я уверена, что и после этого шоу он снова появится", — поделилась своими страхами артистка.
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