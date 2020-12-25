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Звезда сериала "Воронины" перевела аферистам 500 тысяч рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса попалась на схему, которую можно назвать "классикой жанра".

Ольга Милоянина, известная по ролям в сериалах "Кто в доме хозяин?" и "Воронины", поверила аферисту, выдававшему себя за сотрудника банка.

Актриса, желая спасти от злоумышленников свои сбережения, собственноручно отправила аферистам пятьсот тысяч рублей.

Играя на страхе людей потерять деньги, мошенники ловко обводят жертву вокруг пальца.

Люди творческих профессий нередко показывают себя доверчивыми личностями, которых легко обмануть.

Ранее также стало известно, что ведущая Татьяна Лазарева проделала все манипуляции под диктовку афериста и лишилась средств с банковской карты.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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