PR-директор рассказал, за что Алибасов обижается на Федосееву-Шукшину

Мировой суд официально расторг брак продюсера и актрисы.

На судебном заседании о расторжении брака не присутствовали ни Лидия Федосеева-Шукшина, ни Бари Алибасов.

Представитель продюсера Вадим Горжанкин объяснил, что Бари Каримович не явился на суд, так как до сих пор плохо себя чувствует после отравления лекарственными препаратами.

PR-специалист отметил, что 2020 год был для продюсера группы "На-На" сложным.

"Сначала его обокрали, потом было следствие о покушении на убийство, проблемы со здоровьем, теперь — развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной", — написал Горжанкин в Instagram.

PR-директор Алибасова уверен, что катализатором развода стала квартира, дарственная на которую была аннулирована.

"Продюсер продал квартиру своему помощнику (закон дает право распоряжаться полученной в дар квартирой как своей собственностью), с целью получения средств на лечение. Когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Федосеева-Шукшина своим требованием вернуть квартиру обратно поставила продюсера в очень сложное положение", — объяснил Горжанкин.

Отношения продюсера со своей помощницей Викторией, по мнению представителя шоумена, стали попыткой забыть обиды, которые нанесла Бари Каримовичу его экс-супруга.