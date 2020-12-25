Адвокат Петросяна рассказал об огромном долге артиста за ЖКУ

На юмориста повесили долг за квартиру, в которой проживает его бывшая супруга.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин отметил, что у артиста действительно образовалась задолженность по коммунальным платежам за квартиру, которая осталась в пользовании Елены Степаненко.

Данная недвижимость относится к категории спорной и еще не поделена между супругами.

Юрист Евгения Вагановича объяснил, что Петросян был вынужден погасить данную задолженность, хотя артист предполагал, что расходы на содержание квартиры должна взять на себя Елена Степаненко.