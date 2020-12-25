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Адвокат Петросяна рассказал об огромном долге артиста за ЖКУ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На юмориста повесили долг за квартиру, в которой проживает его бывшая супруга.

Адвокат Петросяна рассказал об огромном долге артиста за ЖКУ

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин отметил, что у артиста действительно образовалась задолженность по коммунальным платежам за квартиру, которая осталась в пользовании Елены Степаненко.

Данная недвижимость относится к категории спорной и еще не поделена между супругами.

Юрист Евгения Вагановича объяснил, что Петросян был вынужден погасить данную задолженность, хотя артист предполагал, что расходы на содержание квартиры должна взять на себя Елена Степаненко.

"Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог… Но, как бы не так! Елена Григорьевна и не собиралась нести расходы. В результате чего образовалась задолженность в несколько сотен тысяч рублей, которую Евгений Петросян вынужден был оплатить", — объяснил Сергей Жорин в интервью 5-tv. ru.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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