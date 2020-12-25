"Эпопея закончилась": Алибасов официально развелся с женой

Продюсер и актриса больше не связаны брачными узами.

Брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова закончился бесславно.

Интернет-пользователи оценивают данный союз как громкую аферу. Скандалы сопровождали актрису и главного "нанайца" страны почти с самого начала семейных отношений.

Лидии Федосеевой-Шукшиной с трудом удалось выйти из брака без материальных потерь. Долгие судебные разбирательства закончились возвращением недвижимости, перекочевавшей в собственность помощника Алибасова, законной владелице.

"Сегодня, 24 декабря, суд поставил точку в громком бракоразводном процессе между актрисой Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной и продюсером Бари Каримовичем Алибасовым", — написал в своём микроблоге PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Дочь актрисы Ольга Шукшина, которую Алибасов винил во всех своих семейных неудачах, с торжеством объявила о разводе матери с продюсером группы "На-На".