Продюсер и актриса больше не связаны брачными узами.
Брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова закончился бесславно.
Интернет-пользователи оценивают данный союз как громкую аферу. Скандалы сопровождали актрису и главного "нанайца" страны почти с самого начала семейных отношений.
Лидии Федосеевой-Шукшиной с трудом удалось выйти из брака без материальных потерь. Долгие судебные разбирательства закончились возвращением недвижимости, перекочевавшей в собственность помощника Алибасова, законной владелице.
"Сегодня, 24 декабря, суд поставил точку в громком бракоразводном процессе между актрисой Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной и продюсером Бари Каримовичем Алибасовым", — написал в своём микроблоге PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Дочь актрисы Ольга Шукшина, которую Алибасов винил во всех своих семейных неудачах, с торжеством объявила о разводе матери с продюсером группы "На-На".
"Надеюсь, эпопея закончилась, хотя кто его знает. Бари Каримович — известный мастер чёрного пиара, поэтому, наверное, ещё что-то будет, но, в принципе, душа уже освобождена", — сказала Ольга Шукшина перед зданием мирового суда журналистам.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.