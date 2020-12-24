Самойлова осыпала Джигана подарками с подвохом

Модель позабавила подписчиков своим чувством юмора.

Женщина постаралась, желая, чтобы муж не забывал о ней ни на минуту. Оксана Самойлова одарила супруга целым набором вещей, на которых красуется её фото.

Джиган получил в качестве презента постельное бельё, чехлы на чемодан и телефон, кружку и другие мелочи. На каждом из этих предметов напечатан портрет жены.

"Лучшие подарки для мужа в 2020 году! Если вы ещё не знаете, что подарить своим молодым людям, у меня есть пара идей", — написала Оксана.

Фолловеры оценили задумку заботливой супруги.