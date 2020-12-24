Модель позабавила подписчиков своим чувством юмора.
Женщина постаралась, желая, чтобы муж не забывал о ней ни на минуту. Оксана Самойлова одарила супруга целым набором вещей, на которых красуется её фото.
Джиган получил в качестве презента постельное бельё, чехлы на чемодан и телефон, кружку и другие мелочи. На каждом из этих предметов напечатан портрет жены.
"Лучшие подарки для мужа в 2020 году! Если вы ещё не знаете, что подарить своим молодым людям, у меня есть пара идей", — написала Оксана.
Фолловеры оценили задумку заботливой супруги.
"Чтобы впечаталось на уровне подсознания", — прокомментировали необычные дары интернет-пользователи.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.